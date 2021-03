Manchester City - Borussia Mönchengladbach 2:0: Chancenlose Gladbacher scheiden aus - Gündogan mit deutschem CL-Rekord

Borussia Mönchengladbach ist mit einer 0:2-Niederlage im Achtelfinalrückspiel gegen Manchester City aus der Champions League ausgeschieden (De Bruynes Traumtor im Video!). Das Hinspiel hatten die Fohlen ebenfalls 0:2 verloren. Für die Gladbacher nimmt die aktuelle Krise mit der siebten Pflichtspielniederlage in Folge historische Züge an. Das hatte es zuvor in der Vereinsgeschichte erst dreimal gegeben - zuletzt in einer Spielzeit 1989, danach saisonübergreifend im Jahr 1999.

Für ManCity ist das Weiterkommen hochverdient. Der Spitzenreiter der Premier League, bei dem Ilkay Gündogan ein deutscher CL-Rekord gelang, ließ in beiden Spielen in Budapest keine Zweifel an seinem Topfavoriten-Status auf den Titelgewinn in der Königsklasse aufkommen.

Gladbach präsentierte sich zu Spielbeginn hoch motiviert, gut organisiert und war darauf bedacht, gerade bei Ballbesitz von City-Torhüter Ederson die kurzen Zuspiele auf die Innenverteidiger Stones und Ruben Diaz zu unterbinden. Das gelang jedoch kaum, denn die Skyblues fanden stets Lösungen in den Halbräumen hinter der ersten Gladbacher Pressingwelle um Embolo, Thuram, Stindl und Hofmann, blieben in Ballbesitz - und münzten diesen auch gleich in gefährliche Situationen um.

Ein Vorteil dabei ganz klar: das faszinierend hohe Maß an Flexibilität im nominellen 4-2-3-1-System der Mannschaft von Pep Guardiola, die zunächst mit Kevin De Bruyne als falsche Neun auflief. So leitete Linksverteidiger Cancelo beispielsweise aus dem Mittelfeldzentrum heraus die erste Großchance von Foden mit einem starken Chipball ein, nachdem Zentrumsspieler Gündogan ihn von der linken Seite bedient hatte.

Und so dauerte es nur bis zur 18. Minute, bis City nach dem 2:0-Hinspielsieg endgültig die Luft aus diesem ungleichen Achtelfinale ließ. De Bruyne schlug Gladbach einen schwachen Spielaufbau durch Sommer (halbhoher 50/50-Ball an den Mittelkreis) per Traumtor in den linken Winkel um die Ohren. Gündogan vollendete seinerseits eine starke Kombination vom eigenen Sechzehner über zwei Stationen, bei der Gladbach das Zentrum sperrangelweit offen ließ. Er ist nun der beste deutsche CL-Torschütze für einen ausländischen Klub (9 Treffer).

Gladbach kam fortan kaum mehr in Ballbesitz und schon gar nicht in die Zweikämpfe, die City gar zu fast 60 Prozent im ersten Durchgang für sich entschied. Nach der Pause steigerte City nochmal den eigenen Ballbesitz auf über 70 Prozent und schaukelte die Partie ohne viel Mühe über die Bühne.

Für Gladbach geht es nach der siebten Pflichtspielniederlage in Folge am Samstag in der Bundesliga weiter mit einem Auswärtsspiel beim wahrscheinlichen Absteiger Schalke 04. Ein Sieg dort ist Pflicht, andernfalls könnte die Diskussion um eine von Manager Max Eberl eigentlich ausgeschlossene vorzeitige Trennung von Trainer Marco Rose neue Dimensionen bekommen.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben (70. Laporte), Cancelo (63. Zinchenko) - Rodrigo (63. Fernandinho) - Bernardo Silva (75. Agüero), Gündogan (70. Sterling) - Mahrez, De Bruyne, Foden

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl (80. Traore), Thuram (65. Plea) - Embolo (65. Wolf)

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 De Bruyne (12.), 2:0 Gündogan (18.)



Gündogan erzielte sein neuntes CL-Tor für Manchester City - kein anderer deutscher Spieler traf für einen ausländischen Verein so oft in der Königsklasse. Er zieht an Lukas Podolski (8 Tore für Arsenal) vorbei.

Gündogan ist außerdem mit nun 15 Pflichtspieltoren 2020/21 der erfolgreichste deutsche Torschütze in Europas Top-5-Ligen. Er überholt Kevin Volland (14 Tore).

Gladbach kassierte in den vergangenen sieben Pflichtspielen 14 Gegentreffer.

Borussia Mönchengladbach verliert sein siebtes Pflichtspiel in Folge - das gab es für die Fohlen zuletzt im Herbst 1989, als mit 8 Niederlagen hintereinander der Vereins-Negativrekord im Profifußball aufgestellt wurde.

Manchester City ist seit über elf Stunden in der Champions League ohne Gegentor und gewann 24 der vergangenen 25 Pflichtspiele (eine Niederlage, 0:2 gegen Manchester United vor neun Tagen).

Manchester City zieht zum vierten Mal in Folge ins Viertelfinale der Champions League ein, kein anderes Team hat aktuell eine so lange Serie vorzuweisen. Vor dieser Serie waren die Citizens nur 1-mal unter die letzten Acht gekommen (2015/16). Das war auch das einzige Mal, dass der Einzug ins Halbfinale gelang.

Der Star des Spiels: Ilkay Gündogan (Manchester City)

Ein blitzsauberer Auftritt und eine abermalige Startelfempfehlung für Bundestrainer Joachim Löw. Gündogan untermauerte seine Top-Form und war extrem umtriebig. Mal im Zentrum im Spielaufbau, mal auf der linken Außenbahn, wenn Cancelo in die Mitte rückte, mal tauchte er in Neuner-Manier im Strafraum auf. Verlor keinen Zweikampf und schoss zudem sein 15. Pflichtspieltor und ist damit erfolgreichster deutscher Torschütze in Europas Top-5-Ligen. Ebenfalls wieder sehr stark: Joao Cancelo, der bereits Mann des Hinspiels war.

Der Flop des Spiels: Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Konnte sein großes Talent auf großer Bühne nicht zeigen - weder in der Spielgestaltung noch im Defensivverhalten. Beim 0:1 zu weit weg von De Bruyne, vor dem 0:2 zu weit weg von Foden, der ihn spielend leicht stehen ließ und Gündogans Treffer vorbereitete.

Der Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Brachte die lange Leine mit nach Budapest und ließ viel laufen, was sich aber nicht negativ auf den Spielverlauf und durch überharte Fouls auswirkte. Hatte die Partie stets im Griff und folgte seiner zu Beginn gewählten Linie. Ein souveräner Auftritt des Unparteiischen, der aber auch keine tückischen Entscheidungen zu treffen hatte.