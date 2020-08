PSG steht erstmals im Champions-League-Finale: Mit dem Geist eines Elf-Freunde-Underdogs

Seit 2011 steckt die katarische Investorengruppe Qatar Sports Investments Massen an Geld in Paris Saint-Germain, seit 2011 ist es das Ziel von PSG, dadurch vor allem die Champions League zu gewinnen. Neun Jahre später stehen die Chancen dafür so gut wie nie - weil die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel neben ihrer großen individuellen Qualität vor allem eine uralte fußballerische Tugend auf das Feld bringt (Die Highlights des Halbfinals gegen RB Leipzig im Video).

Jetzt ist es also doch passiert.

Jahrelang scheiterten die beiden von ganzen Staaten alimentierten Klubs Manchester City (Vereinigte Arabische Emirate, ab 2008) und Paris Saint-Germain (Katar, ab 2011) an ihrem großen Ziel, das Champions-League-Finale zu erreichen. Dabei definieren sich diese Klubs, besser gesagt ihre Besitzer, in erster Linie über den Gewinn der Königsklasse. Diese Dauer-Triples wie von PSG sind gewiss nett, in sportlicher Hinsicht aber bei weitem nicht der Hauptgrund des Investments.

Und so erfreuten sich Jahr für Jahr jene Zuschauer, die traditionell den Traditionalisten zugeordnet werden, nicht nur am sommerlichen Standard-Aus von Red Bull Salzburg in der CL-Qualifikation, sondern auch am regelmäßigen Scheitern der Scheichklubs. Es waren für sie gewissermaßen Siege des ursprünglichen, nicht zu verändernden über den modernen, turbokapitalistischen Fußball.

Sicherlich, auch großzügig finanzierte Vereine wie der FC Chelsea, Manchester United oder die von horrenden Schulden geplagten Real Madrid und FC Barcelona investierten Unsummen in ihre Kader und holten den Henkelpott bereits. Doch in den vergangenen Jahren zeigte sich: Fußball bleibt ein Spiel mit allen Unwägbarkeiten und Zufällen. Geld schießt zwar Tore, holt aber nicht zwangsläufig Titel.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Die Einzelkritiken und Noten der Spieler © imago images/Poolfoto 1/32 Der Traum vom Finale ist für RB Leipzig geplatzt. Julian Nagelsmanns Team unterlag gegen PSG völlig verdient mit 0:3. Insbesondere die RB-Offensive blieb blass, während Neymar und Di Maria ihre Weltklasse zeigten. Die Einzelkritiken und Noten. © imago images/Poolfoto 2/32 PETER GULACSI: Beim 0:1 hatte er keine Chance. Verhinderte mit einigen starken Paraden zwar eine deutlichere Pleite, leitete Di Marias Treffer kurz vor der Pause aber mit einem kapitalen Fehlpass ein. Bei Neymars Freistoß (35.) mit viel Glück. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 3/32 NORDI MUKIELE: Der beste Mann in der Leipziger Defensive! Noch gegen Atletico auf der Bank, fügte er sich direkt in die Mannschaft mit guten Tacklings ein. Außerdem fing er einige lange Bälle ab, die sonst zu Großchancen geführt hätten. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 4/32 DAYOT UPAMECANO: Konnte die Defensive nicht zusammenhalten und seine Stärken im Aufbauspiel nicht zur Entfaltung bringen. Immerhin gewann er 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe und blieb weitestgehend ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/32 LUKAS KLOSTERMANN: Ließ Marquinhos beim Gegentreffer völlig aus den Augen und kam deshalb nicht ansatzweise in den Zweikampf. Auch sonst erlebte der Nationalspieler einen gebrauchten Tag, fast immer kam er einen Schritt zu spät. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 6/32 ANGELINO: Interpretierte seine Rolle als Außenverteidiger in gewohnter Manier sehr offensiv, verrannte sich bei seinen Läufen aber zu oft und spielte viele Fehlpässe (Passquote von 67,7 Prozent). Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 7/32 KONRAD LAIMER: Beackerte die rechte Seite wie schon gegen Atletico mit vollem Einsatz. Seine Flanken in den Rückraum sorgten oft für Gefahr. Vor dem 0:3 rückte er zu früh raus und ermöglichte Bernat somit zu viel Platz. Note: 4. © imago images / Poolfoto 8/32 KEVIN KAMPL: Agierte zwischen Abwehr und Zentrale, konnte seinen Stempel aber nicht aufdrücken. Balleroberungen und gefährliche Pässe in Tiefe waren Fehlanzeige. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 9/32 MARCEL SABITZER: Ein ungewohnt passiver Auftritt des Österreichers. Zu selten konnte er seine Stärken in der Balleroberung und der Offensive gegen ein gut pressendes Paris ausspielen. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 10/32 DANI OLMO: Wenn er mal den Ball hatte, fanden seine Pässe fast nie einen Mitspieler. Lief sich außerdem viel zu selten frei und kam deshalb nur auf wenige Ballaktionen (18). Wurde zur Pause für Schick ausgewechselt. Note: 5. © imago images / Poolfoto 11/32 CHRISTOPHER NKUNKU: Blieb in der ersten Hälfte sehr unauffällig. Zu selten bewegte er sich in die wenig freien Räume. Er gewann nur 27,3 Prozent seiner Zweikämpfe. Kehrer hatte den Ex-Pariser völlig im Griff. Note 5. © imago images / Poolfoto 12/32 YUSSUF POULSEN: Vergabe eine Riesen-Chance auf den Ausgleich, als sein Schuss in der 25. Minute nur knapp rechts am Tor vorbeiging. Abgesehen davon hing der Däne völlig in der Luft. Auch bei hohen Bällen glücklos. Note: 4,5. © imago images / Christian Schroedter 13/32 PARTIK SCHICK: Kam in der 46. Minute für den blassen Olmo in die Partie. Für mehr Gefahr oder Entlastung in der Sturmspitze sorgte der Tscheche allerdings nicht. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 14/32 EMIL FORSBERG: Wurde nach der Halbzeitpause für den schwachen Nkunku eingewechselt und brachte mit vielen gelungenen Aktionen gleich Leben ins Leipziger Spiel. Nach dem 0:3 baute er aber wieder ab. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 15/32 MARCEL HALSTENBERG: Betrat das Feld in der 62. Minute für den platten Laimer. Sorgte in der gewohnten Dreierkette für etwas mehr Stabilität. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 16/32 TYLER Adams: Der Viertelfinal-Held kam in der 64. Minute für Kampl in die Partie. Mit seiner Einwechslung stand die Zentrale etwas kompakter. PSG schaltete aber auch einige Gänge zurück. Note: 3,5. © imago images / Christian Schroedter 17/32 WILLI ORBAN: In der 82. Minute für Klostermann eingewechselt. Fehler machte er bis zum Abpfiff keine. Ohne Bewertung. © imago images/Poolfoto 18/32 SERGIO RICO: Der Ersatz für den verletzten Navas erlebte einen ruhigen Abend. Nur einmal musste er einen Abschluss der Roten Bullen parieren. Sein Spiel mit dem Ball war fehlerfrei. Note 3,5. © imago images / PanoramiC 19/32 THILO KEHRER: Überzeugte mit einer enormen Zweikampfstärke und nahm sowohl den immer wieder anrennenden Angelino als auch Nkunku völlig aus dem Spiel. Die vielen Ballverluste (18) schmälern seine Leistung etwas. Note 2,5. © imago images / Poolfoto 20/32 THIAGO SILVA: Der Brasilianer strahlte mit all seiner Erfahrung die gewohnte Ruhe aus, die sich auch auf seine Mitspieler auswirkte. Agierte gewohnt zuverlässig und beschränkte sich meist auf sichere Pässe. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 21/32 PRESNEL KIMPEMBE: Übernahm das Aufbauspiel der Pariser mit einer enormen Passsicherheit (Quote von 98,9 Prozent). Auch in der Defensive machte er keine Fehler und ließ Poulsen und Co. alt aussehen. Note: 1,5. © getty 22/32 JUAN BERNAT: Ließ Laimer auf seiner linken Seite zu einigen Flanken kommen, große Fehler machte er aber nicht. Leitete seinen Treffer zum 3:0 (56.) mit einem schönen Dribbling ein und blieb bei seinem Kopfball eiskalt. Note: 2,5. © imago images/Poolfoto 23/32 ANDER HERRERA: Er ging im Vergleich zu seinem Pendant Paredes etwas unter und nahm kaum am Offensiv-Feuerwerk von PSG teil, agierte jedoch sehr zuverlässig im Pressing. Note: 3. © getty 24/32 MARQUINHOS: Verwertete den Freistoß von Di Maria nach einem perfekten Laufweg mustergültig per Kopf (13.). Außerdem machte er das Zentrum mit gutem Stellungsspiel dicht. Aus seinen Diagonalbällen resultierten oft brenzliche Situationen. Note: 2. © imago images / Poolfoto 25/32 LEANDRO PAREDES: Dirigierte das Pariser Offensivspiel aus dem Mittelfeld mit einer enormen Ruhe und Übersicht. Ging vor dem 2:0 energisch gegen Sabitzer dazwischen und schaltete anschließend schnell. Note: 2. © getty/David Ramos 26/32 ANGEL DI MARIA: Wechselte oft die Seiten mit Neymar und bediente Marquinhos mit einem schönen Freistoß in den freien Raum. Blieb bei seinem Tor zum 2:0 (42.) cool und bereitete auch Bernats Treffer mit feinem Fuß vor. Note: 1. © imago images/Poolfoto 27/32 KYLIAN MBAPPE: Der Startelfeinsatz des Startelf-Rückkehrers machte sich von Beginn an bemerkbar. Allein seine Anwesenheit im Strafraum brachte die RB-Defensive ins Schwitzen. Vor dem Tor fehlte ihm das Quäntchen Glück. Note 2,5. © imago images / Poolfoto 28/32 NEYMAR: Hatte Pech, als er in der 6. und 35. Minute jeweils den Pfosten traf. Sorgte mit seinen temporeichen Dribblings oft für Räume. Bereitete das 2:0 mit viel Ballgefühl schön vor. Note: 1,5. © imago images / MIS 29/32 JULIAN DRAXLER: In der 83. für den starken Paredes eingewechselt. Der Nationalspieler war in der Schlussphase an keiner gefährlichen Situation beteiligt. Ohne Bewertung. © imago images / panoramiC 30/32 MARCO VERRATTI: Kam in der 83. Minute für Herrera und nicht auf nennenswerte Aktionen.Ohne Bewertung. © imago images 31/32 ERIX MAXIM CHOUPO-MOTING: In der 86. Minute für Mbappe gekommen. Ohne Bewertung. © imago images / IP3press 32/32 PABLO SARABIA: Wurde in der 87. Minute für Matchwinner Di Maria eingewechselt. Ohne Bewertung.

PSG neun Jahre nach Katar-Investment erstmals im CL-Finale

Nun, neun Jahre nachdem das katarische Engagement bei PSG begonnen hat, stehen die Chancen so gut wie nie, dass der Verein die Champions League gewinnt. Der französische Hauptstadtklub, 1970 gegründet und kürzlich 50 Jahre alt geworden, hat das Halbfinale gegen RB Leipzig, elf Jahre alt, souverän mit 3:0 gewonnen - weil es die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel neben ihrer großen individuellen Qualität mittlerweile schafft, vor allem eine uralte fußballerische Tugend auf das Feld zu bringen.

In der Ligue 1 reichte es Paris unter den allermeisten der bisher von Katar engagierten Trainern, die besseren Einzelspieler zu besitzen. Auf dem höchsten europäischen Niveau funktionierte das bei weitem nicht: PSG schied viermal in Folge im Achtel- und anschließend dreimal in Serie im Viertelfinale aus. Für den Verein längst ein Misserfolg. Tuchel ist bereits der fünfte Coach, der sich am großen und einzigen Ziel versucht.

In seiner zweiten Saison ist es dem Ex-Dortmund-Trainer nun nach und nach gelungen, aus einer Ansammlung an Solisten, jeder davon mit einer stattlichen Portion Ego ausgestattet, ein funktionierendes und vor allem auch harmonisches Gebilde zu schaffen. Zwar lebt die Mannschaft immer noch von der Genialität der drei Offensivgranaten Neymar, Kylian Mbappe und Angel Di Maria, doch die Bewegungen des gesamten Teams wirken nun deutlich orchestrierter. Paris kämpft nun zusammen. Das gemeinschaftliche Pressing gegen Leipzig war bärenstark.

Du willst das Spiel zwischen den Bayern und Olympique Lyon sehen? Dann hol Dir jetzt Deinen DAZN-Probemonat.

Tuchel: "Uneitel zu spielen ist der Schlüssel"

"Wir haben uns darum gekümmert, dass Neymar machen konnte, was auch immer er wollte", sagte Marquinhos nach dem dramatischen Viertelfinalsieg gegen Atalanta Bergamo (2:1). Dieser Kern bleibt freilich bestehen, bei der herausragenden Qualität des Brasilianers muss man sich dafür auch nicht entschuldigen. "Man könnte uns unterstellen, wir definieren uns nur über die Einzelqualität", sagte Tuchel nach dem Finaleinzug und schob das hinterher, was nun sozusagen neu an seinem Team zu beobachten ist: "Aber das ist eben nicht so. Es ist schön, dass wir die Verbissenheit jetzt zeigen. Das ist der Hammer."

Die Pariser zeichnen tatsächlich Leidenschaft und Teamgeist aus, was gerade in den beiden Partien beim Turnier in Lissabon augenscheinlich wurde. Oder wie es Thilo Kehrer etwas schief ausdrückte: "Wir sind wirklich ein eingeschweißter Haufen."

Tuchel lobte den Hunger und die Unnachgiebigkeit seiner Truppe, deren gemeinschaftliche Qualität offenbar erst dann in vollem Umfang zum Vorschein kommt, wenn ganz plump ausgedrückt alle an einem Strang ziehen. Uneitel zu spielen, also das Gegenteil davon, was ein Profi wie eben Neymar jahrelang in aller Regelmäßigkeit tat, "das ist das Mittel und die Herausforderung am Ende", sagte Tuchel.

PSG und das Gefühl vom Underdog

Und ja, es war so: Auch wenn sich Neymar von seiner ihm innewohnenden Theatralik nicht gänzlich verabschieden kann, leistete er gegen Leipzig mehr Defensivarbeit als gewöhnlich und das auch noch bis zum Schluss. Obwohl das Spiel längst entschieden war! So wird aus Neymar ein ganz anderer Spieler. Nach dem Spiel gegen Atalanta überreichte er Eric Maxim Choupo-Moting seinen Man-of-the-Match-Award. Ob man das vor ein, zwei Jahren so hätte beobachten können?

Eine wichtige Rolle spielen auch die Neuzugänge Keylor Navas, Pablo Sarabia und Ander Herrara. "Wir haben Typen geholt, die Erfahrung haben, international gespielt und Titel gesammelt haben. Sie bringen sich total ein in die Mannschaft, die haben nochmal für Klebstoff gesorgt", sagte Tuchel.

Das 3:0 in der CL-Gruppenphase gegen Real Madrid ohne Mbappe, Neymar und Ex-Stürmer Edinson Cavani habe für "riesigen Zusammenhalt und Glauben" gesorgt, erklärte der nun fünfte deutsche Trainer, der es in das Finale der Königsklasse schaffte. Seine Mannschaft sei wirklich zusammengewachsen: "Es fühlt sich an, als würde man in Anführungszeichen einen Underdog trainieren, der sich komplett darüber definiert."

Außenseiter-Gefühl bringt PSG Motivation und Gier

PSG ist zwar alles andere als ein Außenseiter, doch dieses von Tuchel beschriebene Gefühl rührt wohl vom bisherigen Dauer-Scheitern im höchsten europäischen Wettbewerb her, womöglich auch von der in vielen Teilen des Fußballkosmos dann zur Schau gestellten Schadenfreude. Dies scheinen die Spieler nun in Motivation und die nötige Gier zu verwandeln - und schon wirkt das Team mehr wie das Klischee von den elf Freunden denn wie die Zweckgemeinschaft aus den vergangenen Spielzeiten.

Am Dienstagabend in Lissabon ließ Tuchel sechs Spieler auflaufen, die seit drei oder mehr Jahren in Paris spielen und dem übergeordneten Ziel bislang vergebens hinterherhechelten. Die derzeitige Mischung erweckt erstmals den Anschein, als könne sich bald nicht nur ihr Traum erfüllen.

© imago images / Poolfoto

Champions League: Die letzten Sieger der Königsklasse