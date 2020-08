FC Bayern München - Drei Erkenntnisse zum Sieg gegen den FC Chelsea: Robert Lewandowski in Gala-Form

Der FC Bayern knüpft gegen Chelsea (4:1, die Highlights im Video) an seine starken Leistungen aus den vergangenen Monaten an und marschiert locker nach Lissabon. Drei Erkenntnisse zur Partie.

Vor einem Jahr trat der FC Bayern eine Reise an. Das Ziel hieß Cottbus in der Lausitz, der dort ansässige Verein FC Energie freute sich über den prominenten Gast und die damit verbundenen Einnahmen. Erste Runde des DFB-Pokals, wie es Anfang August seit unzähligen Jahren Usus ist.

2020 ist ungewöhnlich, in diesem Jahr werden coronabedingt zu jenem Zeitpunkt, mitten im Hochsommer, keine David-gegen-Goliath-Duelle in der Peripherie ausgetragen, sondern Achtelfinal-Rückspiele der Champions League.

Statt aus Cottbus kam der Gegner an diesem Abend aus der Weltstadt London. Der FC Chelsea, frischgebackener Königsklassen-Qualifikant und FA-Cup-Vize, musste nach über fünf Monaten Wartezeit in München antreten - und einsehen, dass sich im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen im Februar, das an der heimischen Stamford Bridge 0:3 verloren gegangen war, nicht allzu viel geändert hatte.

Der deutsche Rekordmeister beherrschte die Blues abermals, schickte die englische Reisegruppe mit 4:1 zurück auf die Insel und sicherte sich somit souverän eines der acht begehrten Tickets für das Final-Turnier in Lissabon.

Noten und Einzelkritiken zum FC Bayern: Lewandowski überragt, Neuer patzt © imago images 1/17 Der FC Bayern steht im Champions-League-Viertelfinale! Im Rückspiel gegen Chelsea ist Robert Lewandowski einmal mehr der überragende Mann. Ausgerechnet Manuel Neuer trübt die Feierlichkeiten. Die Noten und Einzelkritiken der Bayern. © imago images 2/17 Tor - MANUEL NEUER: Musste nur selten eingreifen. Aufmerksam in der 26. Minute gegen Emerson. Kurz vor der Pause jedoch mit einem Patzer: Eine scharfe Emerson-Hereingabe servierte Neuer Chelseas Angreifer Abraham auf dem Silbertablett. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Abwehr - JOSHUA KIMMICH: Rückte aufgrund der Pavard-Verletzung nach rechts hinten und machte seine Sache ordentlich. Lediglich Hudson-Odoi stellte Kimmich ein ums andere Mal vor Probleme. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 4/17 JEROME BOATENG: Boateng löste seine Aufgabe in der Innenverteidigung gewohnt souverän und verbuchte bei seiner Auswechslung (64.) eine herausragende Passquote (98,2 Prozent). Note: 3. © imago images/PA Images 5/17 DAVID ALABA: Ähnlich abgeklärt wie sein Pendant Boateng wurde der Österreicher gegen weitestgehend harmlose Engländer kaum gefordert. Ein verlässlicher Fels in Münchens Innenverteidigung. Note: 3. © imago images/Poolfoto 6/17 ALPHONSO DAVIES: Presste hoch, gewann die meisten Bälle aufseiten der Bayern (5) und verzeichnete etlichen Hereingaben. Ein tadelloser Auftritt des Kanadiers. Note: 2,5. © imago images / VI Images 7/17 Mittelfeld - THIAGO: Verzückte abermals mit seinen herrlichen Körpertäuschungen und toller Spielintelligenz. Neben seiner Schöngeistigkeit glänzte der Spanier auch in der Defensive als Balleroberer. Note: 2. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Lief Löcher zu und brachte seine Athletik immer wieder erfolgreich ein. Führte nach Thiago die meisten Zweikämpfe (13), von denen er rund die Hälfte für sich entschied. Note: 2,5. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Ungemein lauffreudig und flexibel. Spielte Lewandowski frei, der in der Folge den Elfer zum 1:0 herausholte. Hatte selbst Pech, als ein Abschluss den Londoner Kasten verfehlte (31.). Note: 2,5. © imago images 10/17 THOMAS MÜLLER: Etwas unauffälliger als seine Offensivkollegen, aber enorm fleißig. Mit der entscheidenden Balleroberung gegen Kovacic im Vorfeld des 2:0. Note: 3. © imago images/PA Images 11/17 IVAN PERISIC: Gut im Zusammenspiel mit Davies und – wie die gesamte Mannschaft – stark im Pressing. Trat zudem als Torschütze in Erscheinung. Note: 2,5. © imago images 12/17 Angriff - ROBERT LEWANDOWSKI: Zwei Tore, zwei Vorlagen – Lewandowski war an allen vier Bayern-Treffern beteiligt. Mehr muss man zur Leistung des Polen nicht sagen. Note: 1. © imago images 13/17 Einwechselspieler - NIKLAS SÜLE; Feierte sein Europapokal-Comeback und hätte beinahe sogar über einen Treffer jubeln dürfen. Einen Süle-Abschluss aus rund 17 Metern parierte Caballero allerdings. Auch hinten ohne Probleme. Note: 2. © imago images 14/17 PHILIPPE COUTINHO: Kam für Perisic in die Partie und ließ seine Klasse bisweilen aufblitzen. Ein sehenswerter Fernschuss landete nur auf dem Netz. Note: 3. © imago images 15/17 ALVARO ODRIOZOLA: Die Leihgabe aus Spanien durfte auch mal wieder mitwirken und freute sich über ihre erste Torbeteiligung im Bayern-Dress, nachdem eine schöne Flanke Lewandowskis Kopf gefunden hatte. Keine Bewertung. © imago images 16/17 CORENTIN TOLISSO: Balsam auf die zuletzt geschundene Tolisso-Seele: Der Franzose, der so häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, netzte nach Lewandowskis Hereingabe. Keine Bewertung. © imago images 17/17 JAVI MARTINEZ: Mischte auch noch ein paar Minuten mit. Keine Bewertung.

1. FC Bayern überzeugt mit physischer Power trotz Pause

Als der FC Bayern seine bis dato letzte Pflichtbegegnung bestritt, gewann der FC Chelsea am 33. von 38 Premier-League-Spieltagen mit 3:0 gegen den FC Watford und untermauerte damit seinen Anspruch auf einen Champions-League-Platz.

Als die Spieler des FC Bayern ihren Urlaub genossen, fuhren die Blues zwei weitere Siege ein, mussten allerdings auch eine Niederlage hinnehmen. Als die FCB-Stars ihr Training langsam wieder aufnahmen, setzte es ein 3:5 gegen den FC Liverpool, der längst als Meister feststand.

Am vergangenen Wochenende, als die Münchner im kleinen Stadion am Campus Olympique Marseille anlässlich eines Testspiels empfingen, verlor Chelsea das Finale um den FA Cup gegen Stadtrivale Arsenal.

Vorzeichen, die vermuten lassen könnten, dass die sich im Dauerbetrieb befindenden Engländer den Bayern etwas voraushaben - zumindest mit Blick auf die Physis. Dass dahingehende Spekulationen sich nicht ansatzweise bewahrheiten sollten, wurde jedoch schnell deutlich.

Besonders in der ersten halben Stunde machten die Hausherren ihren Gästen klar, dass diese sich nicht den Hauch einer Chance auf die Sensation ausrechnen durften.

Kollektives, diszipliniertes Pressing zermürbte das Team von Frank Lampard schon in den Anfangsminuten. Schnelles Umschalten, das besonders im Vorfeld des 2:0 von Erfolg gekrönt war, stellte den CFC vor erhebliche Probleme. Hinzu kam eine ungemeine Flexibilität in der Offensive, die bei den Londonern allgemeine Unordnung hervorrief.

Thomas Müller: "Wollten das Ergebnis nicht nur verwalten"

"Wir wollten das Ergebnis aus dem Hinspiel nicht nur verwalten, sondern wir wollten den Gegner von Anfang an fordern und klarmachen, dass mit uns zu rechnen ist", erklärte Thomas Müller im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz. Er schob nach: "Wir haben unsere Kräfte nicht gespart, sondern sind dem Motto 'volle Kraft voraus' gefolgt."

Flick, der aufgrund der guten Chelsea-Form der vergangenen Wochen im Vorfeld eigenen Angaben zufolge "etwas angespannter als sonst" war, freute sich, dass seine Schützlinge die physisch anspruchsvolle Marschroute beeindruckend umgesetzt hatten.

"Ich war sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir nach der kurzen Pause zurückgekommen sind", resümierte der Bayern-Coach. Er ergänzte: "Wir waren in den ersten 30 Minuten sehr dominant, das war richtig gut. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder Fahrt ins Spiel gebracht und in dieser Höhe verdient gewonnen."

Am Ende standen für die Bayern 63,4 Prozent Ballbesitz zu Buche, 640 Pässen aufseiten der Münchner standen 369 Chelsea-Zuspiele gegenüber. "Mit der längeren Pause war es natürlich nicht ganz einfach", verriet Leon Goretzka hinsichtlich der vierwöchigen Ruhezeit. "Wir haben die Situation aber sehr gut angenommen."

David Alaba befand: "Es war das erste Spiel nach einem Monat. Es ist nicht immer so einfach, direkt den Rhythmus zu finden, wieder reinzukommen. Das war uns vorher bewusst. Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet. Das ist das Resultat."

Ein Resultat, das zeigt, wie fit die Flick-Truppe ist. Das dürfte auch beim FC Barcelona, dem kommenden Gegner, wahrgenommen worden sein.