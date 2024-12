Serie hält! FC Liverpool feiert sechsten Sieg im sechsten Spiel

Der FC Liverpool hat seinen beeindruckenden Lauf in der Champions League fortgesetzt und steht dicht vor dem direkten Erreichen des Achtelfinals. Beim hart erkämpften 1:0 (0:0) beim FC Girona feierte der Tabellenführer den sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Königsklasse. Noch am laufenden Spieltag kann der Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften feststehen.

Stürmerstar Mohamed Salah traf für Liverpool per Foulelfmeter (63.). In einer intensiven ersten Hälfte hatten sich die Gastgeber aus Girona, die stark um das Erreichen der Zwischenrunde bangen müssen, mindestens auf Augenhöhe präsentiert. Doch das Liverpooler Team von Erfolgstrainer Arne Slot, das auch die englische Premier League souverän anführt, ließ nach dem Führungstreffer nicht mehr viel zu.

Im zweiten frühen Spiel des Abends trennten sich Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow 0:0. Beide Mittelfeldteams der Tabelle verpassten damit einen wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug in die Zwischenrunde. Celtic um den deutschen Stürmer Nicolas Kühn steht vor den abschließenden beiden Spieltagen bei neun, Dinamo bei acht Punkten Punkten.