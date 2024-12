BVB, Champions League Ligaphase: So qualifiziert sich Borussia Dortmund direkt fürs Achtelfinale und muss nicht in die Playoffs

Acht Partien in der CL-Ligaphase bedeuten eine maximale Punktausbeute von 24 Zählern. Borussia Dortmund hat nach fünf Spieltagen 12 der möglichen 15 Punkte eingefahren, einzig gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid verlor der BVB mit 2:5.

Laut dem Statistikportal Opta, welches das Szenario der ersten acht Spieltage 50.000-mal simuliert hat, reichen 17 Punkte zu 100 Prozent und 16 Punkte zu 98 Prozent um unter den ersten acht zu landen. Selbst bei 15 Punkten wäre ein weiterkommen zu 73 Prozent gewährleistet. Diese Hochrechnungen sind zwar nur Modelle, zeigen aber eine Richtung auf.

Folglich befindet sich Borussia Dortmund für die direkte Qualifikation in einer guten Ausgangslage. Drei Spiele hat der BVB noch vor der Brust: Gegen den FC Barcelona, den FC Bologna und Schachtar Donezk. Mit zwei Siegen wäre die Mannschaft von Nuri Sahin sicher qualifiziert, selbst ein Sieg und ein Remis würden wohl für die ersten acht Plätze reichen. Mit einem Sieg am Mittwochabend gegen den FC Barcelona zöge der BVB in der Tabelle an den Spaniern vorbei und würde sein Konto auf 15 Punkte aufstocken.