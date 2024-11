"Würde ich verneinen": Ehemaliger Kapitän des FC Bayern sieht den FCB nicht stark genug für den Gewinn der Champions League

Champions League: 2012 verlor der FC Bayern ein Heim-Finale

Die Bayern verloren in der Champions League bislang beide Auswärtsspiele: Bei Aston Villa gab es ein 0:1, beim FC Barcelona und Ex-Trainer Hansi Flick ein 1:4. Die zwei Heimsiege gegen Zagreb und Benfica reichen aktuell nur zu Platz 17 in der Königsklasse, sodass die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in Gefahr ist.

2012 hatten die Bayern in der Königsklasse ebenfalls im Finale den Heimvorteil, den sie allerdings gegen den FC Chelsea, einen weiteren Ex-Klub Ballacks, nicht nutzen konnten: Sie kassierten kurz vor Ende der 90 Minuten den Ausgleich zum 1:1 und unterlagen den Blues schließlich im Elfmeterschießen.