Champions League, Übertragung 4. Spieltag: Wo läuft die CL heute live im Free-TV und Livestream?

Champions League heute live, Übertragung 4. Spieltag: Wo läuft CL im Free-TV und Livestream?

Wie an jedem CL-Dienstag gibt es auch heute wieder zwei Anlaufstellen. Amazon Prime zeigt eine Partie live und in voller Länge, alle weiteren findet Ihr bei DAZN. Kostenfrei könnt Ihr in keinem der beiden Fälle einschalten.

Diesmal hat sich Prime Video für das Duell zwischen dem FC Liverpool und Bayer 04 Leverkusen entschieden. Um 20 Uhr beginnen die Vorberichte. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren den Spaß.

Die anderen Begegnungen sind nur bei DAZN zu sehen. Der Dienst strahlt ausgewählte Partien im linearen Pay-TV auf DAZN 1 und DAZN 2 aus, die meisten sind im Livestream über App und Website verfügbar. Zugriff bekommt Ihr mit einem Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.