"Pressen und verteidigen hoch": Benfica-Legende Nuno Gomes warnt den FC Bayern München

Benfica Lissabon in 12 Spielen gegen die Bayern noch ohne Sieg

Angesprochen auf Benficas 12 Spiele ohne Sieg gegen den deutschen Rekordmeister zeigt sich Nuno Gomes kämpferisch: "Als Benfica-Fan will ich immer, dass Benfica gewinnt. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber es ist nicht unmöglich."

Dabei hofft der Vize-Europameister von 2004 auf einen schlechten Tag von FCB-Torhüter Manuel Neuer, den Nuno Gomes weiterhin als einen der "besten Torhüter der Welt" sieht. Neuer sei einer der Gründe, "warum Bayern so gut ist".

Der FC Bayern München muss am Mittwoch, den 6. November, in der Königsklasse in der heimischen Allianz Arena gegen Benfica Lissabon aus Portugal ran. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Die Münchner sind früh in der neuen Ligaphase unter Druck, liegen mit drei Zählern nach drei Spielen nur auf Rang 23 der Tabelle. Der portugiesische Vizemeister erwischte einen besseren Start in die europäische Saison und ist mit sechs Punkten Tabellen-13.

Das bislang letzte Duell der beiden Mannschaften gewann Bayern in der Saison 2021/22 klar mit 5:2.