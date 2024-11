"In der Champions League ist das ja nicht möglich": Pep Guardiola watscht Manchester United ab

Großes Thema rund um das Champions-League-Spiel in Lissabon am Dienstagabend war Rúben Amorim. Der Sporting-Trainer wechselt als Nachfolger des entlassenen Erik ten Hag zu United. Am kommenden Montag tritt er seinen neuen Job in Manchester an und das Duell mit City war sein letztes Heimspiel beim portugiesischen Meister.

Darauf angesprochen, was er davon halte, in dieser Saison auch in England auf Amorim zu treffen, sagte Guardiola nach dem Spiel: "Wir werden uns in der Premier League und vielleicht im FA Cup begegnen. In der Champions League ist das ja nicht möglich."

Eine Anspielung des Spaniers auf die Tatsache, dass United in dieser Saison nicht in Europas Königsklasse vertreten ist. Rang acht in der englischen Liga im Vorjahr bedeutete für die Red Devils kein CL-Ticket. Immerhin schafften sie es dank des Finalsiegs im FA Cup gegen Guardiolas Citizens noch in die Europa League.