"Ich wäre auch sauer gewesen, natürlich": Thierry Henry kann Jude Bellinghams Frust wegen Kylian Mbappé gut verstehen

Thierry Henry sieht schwierige Aufgabe für Carlo Ancelotti bei Real Madrid

Es werde eine komplizierte Aufgabe für Trainer Carlo Ancelotti "eine Lösung zu finden, in der all diese Spieler co-existieren können. Im Moment ist es schlichtweg nicht gut genug. Das ist nicht Real Madrid", so Henry. Dennoch traue er Ancelotti zu, jene Lösung zu finden: "Wenn es einen Typen gibt, der dazu in der Lage ist, dann definitiv er."

Real muss nach der Niederlage gegen Milan in der Champions League um einen Platz unter den ersten Acht der Tabelle und die damit verbundene direkte Qualifikation für die K.o.-Phase bangen. In LaLiga hat man bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona, allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Mbappé persönlich hat derweil in den vergangenen sechs Pflichtspielen für Real lediglich ein Tor erzielt. Insgesamt kommt der 25-Jährige, im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt, für die Königlichen bisher auf acht Treffer und zwei Assists in 15 Einsätzen.