DAZN oder Amazon Prime Video: Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Der BVB spielt am heutigen Mittwoch, 27. November, in der Ligaphase der Champions League bei Dinamo Zagreb. Im Stadion Maksimir ertönt der Anpfiff des Schiedsrichters um 21 Uhr. In unserem Datencenter erfahrt Ihr die aktuellen Spielstände aller heutiger Begegnungen.

DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Für den BVB gilt es, das aus dem Sieg gegen Freiburg gewonnene Selbstvertrauen mit in das Spiel in Zagreb zu nehmen. Nach neun Punkten aus vier Spielen würde dem Bundesligisten ein weiterer Sieg gut zu Gesicht stehen. Gelingt das, ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in greifbarer Nähe. Doch Vorsicht: Zagreb hat bisher auch schon sieben Punkte geholt.