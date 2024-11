DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer zeigt / überträgt 5. Spieltag der Champions League am Mittwoch heute live im Free-TV und Livestream?

Um die Frage nach der Übertragung zu beantworten, reicht heute ein Blick auf den Kalender: Es ist Mittwoch, und alle Mittwochsspiele werden live und exklusiv in voller Länge von DAZN ausgestrahlt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz

Die Vorberichte zu Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart beginnen um 18.15 Uhr (also eine Viertelstunde vor dem Anpfiff), für Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund könnt Ihr um 20.30 Uhr (also eine halbe Stunde vorher) einschalten. Alles was Ihr braucht, ist ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Champions League heute live: Die Übertragungen am Mittwoch im Überblick