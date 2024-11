Champions League: Warum spielt Torhüter Gianluigi Donnarumma bei PSG gegen den FC Bayern München nicht?

Champions League: Warum spielt PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma gegen den FC Bayern München nicht?

Beim Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain am fünften Spieltag der Champions League wurde PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma von Trainer Luis Enrique nicht in die Startelf beordert. Stattdessen stand der 25-jährige Russe Matvei Safonov zwischen den Pfosten.

Der Grund für den Bankplatz Donnarummas ist jedoch keine Sperre oder Verletzung, sondern eine rein leistungsbezogene Entscheidung Luis Enriques. Im Gegensatz zum immer mal wieder wackligen Italiener gilt Safonov als guter Fußballer - also genau das passende Profil für ein Spiel gegen die hoch pressenden Bayern.

Der Russe durfte das PSG-Tor bereits zuletzt in der Ligue 1 hüten. Gegen RC Lens (1:0) und den FC Toulouse (3:0) hielt er die Null fest - insgesamt stand er bereits fünfmal für den französischen Meister auf dem Platz.

Donnarumma machte hingegen in der laufenden Saison mehrfach mit Patzern und schwachen Auftritten auf sich aufmerksam. Unter anderem patzte er in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:2). In elf Pflichtspielen kassierte der Italiener wettbewerbsübergreifend 13 Tore, lediglich zweimal stand die Null.

Safonov wechselte im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro vom russischen Erstligisten FK Krasnodar nach Paris. Dort könnte er in Zukunft Donnarumma den Rang als Nummer eins komplett ablaufen.