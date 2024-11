BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream?

Vier Tage nach dem überzeugenden 4:0 in der Bundesliga beim SC Freiburg ist der BVB am heutigen Mittwoch, 27. November, in der Champions League gefordert. Am 5. Spieltag ist Borussia Dortmund bei Dinamo Zagreb zu Gast. Im Stadion Maksimir beginnt das Spiel um 21 Uhr.

Nach vier Spieltagen liegen der BVB und auch Dinamo Zagreb aussichtsreich im Rennen. Dortmund gewann bisher drei Spiele, nur bei Real Madrid kassierte das Team von Trainer Nuri Sahin eine Niederlage. Auch Zagreb steht bei einer Niederlage (2:9 bei Bayern München), sammelte aus zwei Siegen und einem Unentschieden aber zwei Punkte weniger als der BVB. Borussia Dortmund möchte in der Champions League gegen die diesjährige Auswärtsschwäche ankämpfen und wichtige Punkte für die direkte Achtelfinal-Qualifikation sammeln.