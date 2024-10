"Dann wären sie ahnungslos": Max Eberl spricht vor Bayern Münchens Spiel bei Aston Villa Klartext

Max Eberl schwärmt von Unai Emery

Sollte dennoch jemand den Gegner unterschätzen, "dann wären sie, darf ich das sagen, ahnungslos". Aston Villa habe es in England geschafft, in die "Phalanx" der Großen einzubrechen und einstige Champions-League-Sieger wie Manchester United oder den FC Chelsea hinter sich zu lassen.

Und der Klub habe in Unai Emery einen ausgewiesenen Fachmann auf der Bank. "Ich glaube, er hat in seiner Zeit davor in Spanien schon gezeigt, was für ein großartiger Trainer er ist. Wir brauchen über die Qualität von Unai Emery nicht reden", sagte Eberl.