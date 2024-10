"Brutal wichtig für meine Karriere": Xabi Alonso gibt emotionale Einblicke

Es sei "brutal wichtig für meine Karriere gewesen, was in dieser Nacht passiert ist", sagte Alonso mit Blick auf die Partie in Istanbul: "Wir können jetzt nach fast 20 Jahren noch darüber sprechen. Das ist für mich eine sehr schöne Erinnerung."

Gegen Mailand hatte Alonso mit Liverpool zur Pause des Finals bereits mit 0:3 zurückgelegen. Im zweiten Durchgang kamen die Reds auch dank eines Treffers des früheren Mittelfeldspielers aber zurück und gewannen schließlich im Elfmeterschießen. Für Alonso war es der erste von zwei Champions-League-Titeln.

"Leider haben wir zwei Jahre später wieder gegen sie im Finale gespielt und verloren", ergänzte der 42-Jährige jedoch. Im Endspiel 2007 hatte sich Liverpool den Italienern mit 1:2 geschlagen geben müssen.

Obwohl die glorreichen Zeiten schon länger zurückliegen, sei Mailand "ein großer Verein in der Fußballgeschichte", sagte Alonso vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Leverkusen. Er habe die Entwicklung des Klubs "immer verfolgt". Es sei eine "Ehre für uns, gegen sie zu spielen".