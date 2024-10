Sturm Graz vs. Sporting Lissabon, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL in Österreich im TV und Livestream?

In Österreich zeigt Sky heute die Partie zwischen Sturm Graz und Sporting Lissabon live im TV und Livestream. Um 20.50 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel auf auf Sky Sport Austria 2 (HD). Alternativ zeigt der Pay-TV-Sender die Begegnung in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 (HD). Darüber hinaus bietet Euch Sky die Option das Champions-League-Spiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf Sky X und in der Sky-Go-App.

In Deutschland zeigt sich heute DAZN für die Übertragung der Partie zwischen Sturm Graz und Sporting Lissabon zuständig. Dort seht Ihr das Duell live und in voller Länge im Livestream in der DAZN-App und auf der DAZN-Website. Auf DAZN 2 könnt Ihr alternativ die Begegnung in der Konferenz verfolgen.