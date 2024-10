Real Madrid vs. BVB, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte die Startelf von den Königlichen und Borussia Dortmund in der Champions League aussehen

Real Madrid vs. BVB, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte die Startelf von Borussia Dortmund in der Champions League aussehen

Das Team von Nuri Sahin wird am Dienstag gewillt sein, die Tabellenspitze in der Champions League zu verteidigen. Der BVB führt die Ligaphase aktuell mit sechs Zählern an.

BVB-Coach Nuri Sahin wird in der Königsklasse allerdings auf einige Spieler verzichten müssen. Verletzungsbeding nicht dabei sind in jedem Fall Karim Adeyemi (Muskelfaserriss), Julien Duranville (Oberschenkelverletzung), Yan Couto (Muskelverletzung) und Giovanni Reyna (Leistenzerrung).

Noch ist unklar, ob die Dortmunder dagegen wieder auf Niklas Süle zurückgreifen können. Süle verpasste das vergangenen Bundesligaduell gegen den FC St. Pauli mit Magen-Darm-Problemen. Mittelfeldmann Pascal Groß musste nach 45 Minuten gegen die Kiezkicker angeschlagen ausgewechselt werden, dürfte gegen Real Madrid aber wieder auf dem Rasen stehen.

An der Startelf des BVB im Vergleich zum Ligaspiel gegen den FC St. Pauli dürfte sich somit kaum etwas ändern. Anstelle von Groß könnte Gittens in die erste Elf rücken und Sabitzer damit den Platz im defensiven Mittelfeld neben Can einnehmen. In der Offensive wäre zudem Beier eine Option für Malen.