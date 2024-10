Real Madrid vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Spiel von Borussia Dortmund in der Champions League?

Für die Leitung des Spiels zwischen Real Madrid und dem BVB zeigt sich am Dienstag Istvan Kovacs zuständig. Der FIFA-Schiedsrichter gilt als erfahren und hat bislang in seiner Karriere insgesamt 22 Champions-League-Partien gepfiffen. In dieser Saison war der 40-jährige Rumäne in der Königsklasse zuletzt am 3. Qualifikationsspieltag beim Duell zwischen OSC Lille und Fenerbahce Istanbul im Einsatz.

Unterstützt wird Kovacs am Dienstag von seinen Assistenten Mihai Marica und George Florin Neacsu, als Vierter Offizieller fungiert Marcel Birsan. Das VAR-Team besteht aus Pol van Boekel und Erwin Blank.