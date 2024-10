Real Madrid vs. BVB, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

An jedem Spieltag, an dem in dieser Saison in der Champions League gespielt wird, überträgt Amazon Prime jeweils ein Spiel. Für heute hat sich der Pay-TV-Anbieter für Real Madrid gegen Borussia Dortmund entschieden. Wer bei der Neuauflage des Champions-League-Finals live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Amazon Prime herum.

Für das Spiel wird ein gültiges Abonnement benötigt. Die Kosten dafür liegen nach Ablauf des kostenlosen Probemonats bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 pro Jahr.