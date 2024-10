BVB, Champions League: Wo läuft Real Madrid vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Zu Real Madrid gegen Borussia Dortmund wird keine Free-TV-Übertragung geboten. In der Champions League kommen in dieser Saison nur DAZN und Amazon Prime infrage. Obwohl DAZN für den Großteil der Spiele verantwortlich ist, kümmert sich heute Amazon Prime um Real gegen Dortmund. An jedem Dienstag ist ein Champions-League-Spiel auf der Prime-Plattform zu sehen, diese Woche fiel die Wahl eben auf Real Madrid gegen den BVB.

Für Amazon Prime wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Es fallen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr an - aber erst nach Ablauf des kostenlosen Probemonats.