"F*** off!" Erling Haaland lässt Francesco Acerbi nach Nullnummer zwischen Manchester City und Inter Mailand abblitzen

Die Farbwahl soll allerdings vielmehr an das Cover des legendären Albums "Definitely Maybe" der Britpopper Oasis erinnern, das sein 30. Jubiläum feiert. Noel Gallagher, Songwriter und neben seinem Bruder Liam einer der Köpfe der kürzlich wiedervereinigten Band, hat das Trikot mitdesignt. Beide sind glühende City-Fans.

Ihre Helden hätten das Spiel übrigens um ein Haar noch gewonnen, doch Rückkehrer Ilkay Gündogan vergab die letzte große Chance in der Nachspielzeit. "Wir haben so gut gespielt", sagte Teammanager Pep Guardiola, "ich liebe meine Mannschaft."