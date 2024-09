"Das Etihad war heute absolut tot": Vernichtende Kritik an Fans von Manchester City nach CL-Auftakt gegen AC Milan

Nach dem makellosen Start in der Premier League biss sich City an der Defensive der Nerazzurri 90 Minuten lang die Zähne aus. Teammanager Pep Guardiola hatte allerdings ein deutlich besseres Spiel als Schmeichel und eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen.

Der Spanier erklärte: "Wir hätten lieber gewonnen, aber ich bereue nichts, weil sie so gut verteidigt haben. Es ist noch nicht einmal Oktober, also haben wir unser Topniveau noch nicht erreicht."

Weiter sagte Guardiola mit Blick auf das 1:0 im Endspiel von Istanbul vor eineinhalb Jahren: "Wir haben viel besser gespielt als im Finale vor zwei Jahren. Mir hat heute alles an meiner Mannschaft gefallen."

Auf Manchester City wartet nun am Sonntag der Kracher in der Premier League gegen Vizemeister FC Arsenal. Inter bekommt es derweil am selben Tag im Derby della Madonnina mit Milan zu tun.