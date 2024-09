"Zeigt, dass ihr Eier habt": Fans der AC Milan attackieren eigene Spieler nach CL-Pleite gegen Liverpool

Neuzugang Álvaro Morata erklärt anschließend: "Wir müssen die Meinungen der Fans respektieren. Sie bezahlen Geld, um ins Stadion zu kommen und unser Job ist es, zu spielen." Man dürfe sich aber nun "nicht selbst zerfleischen", so der spanische Europameister.

Gleichzeitig betonte Morata jedoch auch, dass es innerhalb der Milan-Mannschaft kein Einstellungsproblem gebe: "Wir haben keine Schwierigkeiten mit unserem Verhalten oder der Taktik. Manchmal ist der Fußball so. Wir haben zwei Tore nach Standardsituationen kassiert. Stattdessen hätten wir genauso gut treffen können."

Etwas anders sah es Coach Fonseca. Verärgert konstatierte der Portugiese, seine Mannschaft habe nach dem 1:0 "aufgehört zu spielen und mental die Balance verloren".

Milan hat nur eines der ersten vier Ligaspiele gewonnen und belegt in der Tabelle der Serie A im Moment nur den zehnten Platz. Am Wochenende steigt das mit Spannung erwartete Derby della Madonnina gegen den ungeliebten Nachbarn Inter. Anstoß der Partie ist am Sonntagabend um 20.45 Uhr.