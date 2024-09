Prämien in der Champions League, Europa League, Conference League: So viel Geld bekommen der FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt und Co. durch die Teilnahme sowie Siege im Europapokal

Acht deutsche Mannschaften sind in der Saison 2024/25 im Europapokal vertreten. Die Teilnahme am europäischen Wettbewerb bedeutet für die Teams einen wahren Geldregen. Die Prämien haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nämlich deutlich erhöht. Allein aufgrund der neuen Spielmodi und der damit steigenden Anzahl an Spielen in der Champions League, Europa League und Conference League werden die Mannschaften in der laufenden Saison ordentlich profitieren.

Eine Summe von insgesamt 3,317 Milliarden Euro wird in der Europapokalsaison 2024/25 von der UEFA an die 108 teilnehmenden Mannschaften ausgeschüttet. 2,467 Milliarden Euro (74,38%) werden dabei an die Champions-League-Teams verteilt. Die Mannschaften in der Europa League und Conference League erhalten 565 Millionen Euro (17,02 %), respektive 285 Millionen Euro (8,60 %).

SPOX verrät Euch, wie viel Geld die deutschen Teams in der Europapokalsaison 2024/25 verdienen können.