"Hat Eier bewiesen": Endrick knackt CL-Rekord bei Real Madrid und kassiert Lob von Carlo Ancelotti

Der Teenager, der vor dieser Saison für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras zum spanischen Meister gewechselt war, war bei seinem Treffer am Dienstagabend 18 Jahre und 58 Tage alt. Jünger war nie ein Torschütze von Real Madrid in der Königsklasse. Endrick löste laut Opta Reals Klublegende Raúl ab, der bei seinem ersten CL-Tor 1995 18 Jahre und 113 Tage alt war.

Endrick ist außerdem nun nach dem ehemaligen Olympiakos-Stürmer Peter Ofori-Quaye (17 Jahre, 194 Tage) der zweitjüngste Nicht-Europäer, der in der Champions League genetzt hat.

Endrick war von Ancelotti in der 80. Minute beim Stand von 1:1 für Jude Bellingham eingewechselt worden. Nach dem 2:1 durch Antonio Rüdiger wenig später sorgte Endrick in der Nachspielzeit nach einem Konter per Linksschuss für den Endstand.