DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Fußball Champions League 1. Spieltag am Mittwoch heute live im Free-TV und Livestream?

Alle sechs Champions-League-Spiele am heutigen Abend seht Ihr exklusiv auf DAZN. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnungen live und in voller Länge im TV und Livestream. Darüber hinaus bietet DAZN Euch die Option die Spiele ab 18.15 Uhr in der Konferenz zu erleben.

Auf DAZN 1 wird am heutigen Abend die Begegnung zwischen Sparta Prag und RB Salzburg und im Anschluss die Partie zwischen Club Brügge und dem BVB gezeigt. Die Champions-League-Konferenz findet Ihr auf DAZN 2 und im Livestream.

Den Livestream von DAZN könnt Ihr zum einen über die DAZN-App verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Champions League zudem auf der DAZN-Website im Livestream.