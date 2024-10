DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 2. Spieltag am Dienstag heute live im Free-TV und Livestream?

Die Champions League zeigen am Dienstag wie üblich DAZN und Amazon Prime. Am heutigen Abend überträgt Amazon Prime exklusiv das Spiel zwischen dem BVB und Celtic Glasgow live und vollumfänglich im Livestream.

Die übrigen acht Partien des 2. Champions-League-Spieltags könnt Ihr hingegen bei DAZN im TV und per Livestream verfolgen. Dort seht Ihr unter anderem die Partien VfB Stuttgart vs. Sparta Prag und Bayer Leverkusen vs. AC Mailand. DAZN zeigt die Spiele sowohl live in voller Länge als auch in der Konferenz. Den Livestream findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.