BVB bei DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt FC Brügge vs. BVB heute live in der Champions League im TV und Livestream?

Der 1. Spieltag der Champions League wird am heutigen Mittwoch, den 18. September, fortgesetzt. Sechs Spiele stehen an, unter anderem kriegt es Borussia Dortmund mit dem FC Brügge zu tun. Der Anpfiff ist für 18 Uhr angesetzt, als Spielstätte dient das Jan-Breydel-Stadion in Brügge.

