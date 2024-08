"Ganz große Fußball-Gefühle": Die Reaktionen von Bayern, BVB, Leverkusen, VfB und RB zur Champions-League-Auslosung

Liveticker zum Nachlesen: So lief die Auslosung zur neuen Mammut-CL

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender Bayern München): "Wir sind zufrieden mit den Gegnern, die uns zugelost wurden. Ich habe gerade Nasser Al-Khelaifi von PSG gesagt, dass wir in der Champions League fast wie ein Ehepaar sind, weil wir ständig miteinander zu tun haben. Das wird sicher eine spannende Begegnung. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel zu Hause haben. Für mich persönlich ist Aston Villa ein sehr attraktiver Gegner. Letztmals haben wir vor 42 Jahren im Finale gegen sie gespielt. Unsere erste Priorität liegt auf der Bundesliga, das ist der ehrlichste Titel. Aber wir haben den Traum vom Champions League-Finale in München."

Manuel Neuer (Kapitän Bayern München): "Es werden sehr spannende Spiele gegen extrem gute Gegner. Wir gehen aber selbstbewusst in die neue Ligaphase, um uns direkt zu qualifizieren. Gerade bei den Spielen gegen die Teams aus Topf eins wollen wir zeigen, wo wir stehen und gewinnen. Barcelona und PSG sind gut in die Saison gestartet. Es gibt ein Wiedersehen mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, darauf freuen wir uns, besonders auch auswärts in Barcelona."