BVB, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams, Modus, Übertragung Borussia Dortmund im TV und Livestream

Im Grimaldi Forum in Monaco wurde am heutigen Donnerstag, den 29. August, die erste Ligaphase in Geschichte der Champions League ausgelost und damit auch die acht Ligaspiele - vier Heim und vier Auswärtsspiele - des BVB.

BVB, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams

Der BVB darf sich auf einige Kracher freuen. Neben PSG muss man auch wieder gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid, an dem Dortmund im vergangenen Finale scheiterte, ran. Was die Uhrzeiten und die genauen Termine betrifft, stehen diese noch nicht fest.

VfB Stuttgart Paris Saint-Germain (H) Real Madrid (A) Atalanta Bergamo (H) Juventus Turin (A) Young Boys Bern (H) Roter Stern Belgrad (A) Sparta Prag (H) Slovan Bratislava (A)

BVB, Gegner in der Champions League: Modus

Der BVB bestreitet, wie auch alle anderen Teams, acht Ligaspiele. Je nachdem, auf welchem Platz die Schwarzgelben landen, geht es weiter mit dem direkten Achtelfinale (Platz 1 bis 8) oder mit der Zwischenrunde um den Kampf um ein Achtelfinalticket (Platz 9 bis 24). Die dritte Möglichkeit ist, dass man sich frühzeitig aus dem Turnier verabschiedet (Platz 25 bis 36).

Ab dem Achtelfinale wird dann wie üblich mit zwei Spielen pro Runde ums Weiterkommen gekämpft. Das Finale ist für 31. Mai in München angesetzt.

BVB, Gegner in der Champions League: Übertragung Borussia Dortmund im TV und Livestream

Wie auch in der vergangenen Saison kümmern sich auch in der neuen Spielzeit DAZN und Amazon Prime um die Übertragung. Amazon Prime überträgt dabei insgesamt 17 Spiele - alle dienstags -, während DAZN für die Übertragung von 186 Duellen beauftragt worden ist.

Beide Anbieter sind kostenpflichtig. Für Amazon Prime wird ein Abonnement, das nach Ablauf einer 30-tägigen Testphase entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr kostet.

Was DAZN betrifft, wird das DAZN-Unlimited-Paket benötigt. Die Kosten dafür liegen bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro im Monatsabo.