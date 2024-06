Neue Bestmarke in der Champions League: Real Madrids Vinícius Jr. stellt Rekord von Lionel Messi ein

Der Treffer war das elfte Tor, das Vinicius in K.o.-Spielen der Champions League bisher erzielt hat. Zudem lieferte der 23-jährige Brasilianer in jenen Partien auch noch elf Assists, womit er auf 22 direkte Torbeteiligungen kommt.

Diese Marke hat in der Geschichte der Champions League bis dato lediglich Messi vor Vollendung seines 24. Lebensjahres erreicht. Damit stellte Vinicius also den Rekord des früheren Barcelona-Superstars ein, der mittlerweile in den USA bei Inter Miami spielt.

Vinicius hatte am Samstagabend in Wembley in der 83. Minute mit seinem Treffer für die Vorentscheidung gesorgt.

In der nun gerade abgelaufenen Champions-League-Saison kam er insgesamt auf sechs Tore und fünf Assists. Unter anderem war Vinicius beim 2:2 gegen den FC Bayern im Halbfinalhinspiel ein Doppelpack gelungen.

Für den brasilianischen Nationalspieler war es der zweite Champions-League-Titel seiner bisherigen Karriere. Bereits 2022 hatte er mit Real den Henkelpott geholt, seinerzeit erzielte er beim 1:0 im Finale gegen den FC Liverpool das goldene Tor.