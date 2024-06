Fehlschuss vor dem leeren Tor! Hannover 96 gratuliert Ex-Spieler Joselu mit bizarrem Video zum Gewinn der Champions League

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichten die 96er ein Video, in welchem Joselu, damals noch im Trikot der Niedersachsen, während eines Vorbereitungsspiels im Jahr 2014 das leere Tor nicht trifft und den Ball stattdessen weit über das Gehäuse schießt.

Darunter kommentierte Hannover: "Herzlichen Glückwunsch an den Champions-League-Sieger Joselu. Spätestens jetzt kann dir diese Szene egal sein."

Der spanische Stürmer mit deutschen Wurzeln gewann mit Real Madrid am Samstagabend nach einem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund zum ersten Mal in seiner Karriere die Champions League. In der 85. Spielminute wurde Joselu für Jude Bellingham eingewechselt.