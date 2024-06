Champions League, Finale 2024/25: Termin, Ort, Zeitplan, Modus, Tickets, Übertragung im TV und Livestream

BVB IM CHAMPIONS LEAGUE FINALE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Champions League, Finale 2024/25: Termin, Ort, Zeitplan, Modus, Tickets

Zum ersten Mal seit dem Finale 2014/15 findet ein Endspiel in der Königsklasse wieder auf deutschem Boden statt. Die Saison 2024/25 wird nämlich am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena mit dem Kampf um den prestigeträchtigen Henkelpott abgeschlossen. In der Spielzeit 2011/12 fand im selben Stadion in München das bislang letzte Mal ein Finale statt.

Der Pfad zum Finale ist nächste Saison etwas anders, als er bisher war. Nicht mehr 32 Mannschaften nehmen teil, sondern 36. Die Gruppenphase ist Geschichte, stattdessen wird im Ligamodus um Achtelfinaltickets gekämpft. Alle Mannschaften spielen acht Duelle. Die besten Acht der Tabelle ziehen sofort ins Achtelfinale ein, während die Teams von Platz neun bis 24 in einer Playoffrunde um die verbliebenen Tickets kämpfen. Ab dem Achtelfinale geht es dann aber wie gewohnt weiter mit je einer Hin- und Rückrunde, ehe im Finale der Turniersieger gekürt wird.

Ein Jahr vor dem Finale gibt es seitens der UEFA noch keine genauen Infos zu den Karten für das Finale.