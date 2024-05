"Alle Geschenke aus dem Himmel sind verdient": Pressestimmen zum Triumph des BVB gegen PSG

© getty

SPANIEN

Marca: "Dortmund erobert Paris, PSG und Mbappe erleiden Schiffbruch. PSG zitterten die Beine. Die Gelbe Wand wurde in Paris installiert - entgegen aller Prognosen fährt der BVB nach Wembley."

AS: "Adios Mbappe. Adios Champions. Tragödie in Paris. Hummels bringt den Prinzenpark zum Schweigen. Borussia Dortmund war am Ende doch nicht der leichtere Gegner, den viele vor dem Halbfinale prognostiziert hatten. Die Borussen lieferten überragende Defensivarbeit, sie ließen sich vom ganzen Drumherum kaum beeindrucken."

Sport: "Mbappe versagt, Riesendesaster für PSG. Ein Gala-Abend des BVB mit einer enormen Abwehrarbeit, und der Pfosten wurde zum Alliierten der deutschen Widerstandskraft."

El Mundo Deportivo: "Borussia besiegelt das Ende Mbappes. Mats Hummels lebt weiterhin im Jahre 2013. Der BVB machte insgesamt einen abgeklärten und selbstsicheren Eindruck."