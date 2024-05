"Da fehlen einem echt die Worte": Manuel Neuer erklärt verhängnisvollen Patzer

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Wir brauchen eine Weile, es ist eine Niederlage, in der wir alles auf dem Platz gelassen haben. Deshalb: no regrets. Bisschen zu viele Verletzungen, Auswechslungen, Krämpfe. Manu macht einen Fehler, den er in 100 Jahren nicht macht. Der Abseitspfiff ist ein absolutes Desaster. Die Spielszene muss zu Ende gespielt werden, das ist die Regel, vor allem, wenn es so knapp, so nah am Tor ist. Den ersten Fehler macht der Linienrichter, den zweiten macht der Schiedsrichter. Die Jungs sind sehr enttäuscht. Wir waren schon fast durch, es war ein voller Fight. Nichts, was ich sage, kann das irgendwie lindern. Sind auch alle sauer, ganz bitter."