"Boat to Wembley": Fans des BVB segeln zu Champions-League-Finale

"Wir hatten das 2013 schonmal geplant. Wir hatten das Boot, die Tickets, einen Liegeplatz", sagte Dieckhöfer den Ruhr Nachrichten. Dann sei kurzfristig ein Crewmitglied ausgefallen: "Das hat uns verfolgt. Wir dachten, die Möglichkeit kommt nie wieder."

Das Motto des Törns lautet "Boat to Wembley", angelehnt an das offizielle Motto "Road to Wembley". Am Dienstag erfolgte der Start an der niederländischen Küste, Ziel ist die Marina St. Katherine. Mit an Bord der "Siddartha" ist auch eine selbst gebastelter Henkelpott.

"Egal wie es ausgeht. Ich gehe davon aus, dass es wahnsinnig emotional wird und ich mich mein Leben lang daran erinnern werde", sagte Dieckhöfer. Dortmund trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Wembley-Stadion auf Real Madrid.