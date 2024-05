Real Madrid vs. FC Bayern München, Übertragung heute live: Champions League Halbfinale Rückspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

DAZN überträgt am heutigen Abend das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung der Begegnung um 20.00 Uhr. Das DAZN-Team besteht am Abend aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Reporter Daniel Herzog.

Im Livestream könnt Ihr Real Madrid vs. FC Bayern München ebenso live und in voller Länge verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App. Mit den Abos DAZN Unlimited und DAZN Football seht Ihr das Champions-League-Spiel heute Abend live.