PSG vs. BVB, Schiedsrichter: Wer pfeift das Halbfinale Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund in der Champions League?

In der Champions League stehen sich am morgigen Dienstag, den 7. Mai, Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund gegenüber. Das Halbfinalrückspiel startet um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris.

Der BVB kann sich berechtigte Hoffnungen machen morgen in das Finale der Champions League einzuziehen. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Edin Terzic nämlich mit 1:0.

SPOX blickt für Euch vor dem entscheidenden Rückspiel auf das Schiedsrichtergespann am Dienstagabend.