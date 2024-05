FC Bayern München, Champions League Halbfinale Rückspiel: Wo läuft Real Madrid vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Das Halbfinale der Champions League geht heute mit dem Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Bayer München zu Ende. Angesetzt ist das Rückspiel um 21.00 Uhr im Santiago Bernabeu in Madrid.

Der FC Bayern München hat einen Sieg im Hinspiel gegen Real Madrid knapp verpasst. Bis zur 83. Minute führten die Bayern mit 2:1, ehe Vinícius Júnior per Elfmeter für den 2:2-Endstand sorgte. Nur mit einem Sieg ziehen die Münchner heute also in das Finale der Champions League ein.

Die Generalprobe vor dem heutigen Spiel in Madrid ist dem FC Bayern München nicht gelungen. In der Liga zog die Mannschaft von Thomas Tuchel am letzten Samstag gegen den VfB Stuttgart mit 1:3 den Kürzeren.

Real Madrid konnte dagegen am vergangenen Wochenende den Gewinn der Meisterschaft feiern. Nach dem 3:0-Sieg über den FC Cadiz und den Gewinn der Meisterschaft dürfte sich das Team von Carlo Ancelotti einiges an Selbstvertrauen für das heutige Duell mit dem FC Bayern München geholt haben.