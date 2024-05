Champions League Pokal, Preis und Gewicht: Wieviel Geld ist der Henkelpott wert und was wiegt er?

Anders als manche vielleicht denken, wurde seit Einführung des Henkelpotts nicht immer derselbe Pokal verwendet. Der aktuelle Pokal ist nämlich bereits die sechste Ausfertigung. Der Grund dafür: Eine Regel aus der Saison 1968/69 besagte, dass die Mannschaft, die den Pokal dreimal in Folge oder fünfmal insgesamt gewinnt, den Pokal dann auch behalten darf. So haben Real Madrid, Ajax Amsterdam, der Bayern München, die AC Milan und der FC Liverpool jeweils eine originale Version des Henkelpotts in ihren Trophäenschränken stehen. Die Regel wurde in der Saison 2008/09 jedoch geändert, weswegen seitdem nur noch Kopien an die Gewinner überreicht werden, während das Original stets in den Händen der UEFA bleibt.

Der aktuelle Henkelpott wurde 2006 hergestellt und ist 73,5 Zentimeter groß und 7,5 Kilogramm schwer. Für die Kreierung wurden hauptsächlich echtes Silber und etwas Blattgold verwendet. Jürg Stadelmann wird von der UEFA als Gestalter und Hersteller des Pokals genannt.