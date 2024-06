BVB vs. Real Madrid heute live bei ARD, ZDF, DAZN oder Amazon? Dieser Sender zeigt / überträgt das Champions League Finale im Free-TV und Livestream

Im Lauf des Wettbewerbs wurden mehrere Sender für die Übertragung eingesetzt. Auch beim heutigen Finale sind zwei Anbieter für die Übertragung verantwortlich. Im Free-TV wird BVB vs. Real Madrid vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF angeboten. Für die Pay-TV-Variante ist DAZN verantwortlich. Wer also bei Amazon Prime oder in der ARD nach Bewegtbildern zum Finale sucht, wird enttäuscht.

Das ZDF startet bereits um 19.25 Uhr mit dem Countdown und bietet parallel dazu bei zdf.de einen Livestream an, der kostenlos und ohne Registrierung freischaltbar ist.

Bei DAZN beginnt das Spektakel um 20.15 Uhr. Der Streamingdienst verlangt zudem ein gültiges Abonnement, damit man auf das Spiel zugreifen kann - entweder ein DAZN-Unlimited- oder DAZN-Football-Abo.