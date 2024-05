BVB, voraussichtliche Aufstellungen im Champions League Halbfinale Rückspiel: So könnten PSG und Borussia Dortmund spielen

Am Dienstag, den 7. Mai, begegnen sich PSG und der BVB im Halbfinale der Champions League. Das Rückspiel ist für 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris angesetzt.

Das Hinspiel hat Borussia Dortmund Dank einer starken Leistung in der vergangenen Woche mit 1:0 gewonnen. Zieht der BVB mit einer weiteren starken Leistung am morgigen Tag in das Finale der Champions League ein?

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie die beiden Mannschaften im Halbfinalrückspiel auflaufen könnten.