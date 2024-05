BVB heute live bei Amazon oder DAZN? Dieser Sender zeigt / überträgt PSG vs. Borussia Dortmund im Champions League Halbfinale Rückspiel im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag, den 7. Mai, treffen im Halbfinale der Champions League Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund aufeinander. Das Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient der Parc des Princes in Paris.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Der BVB hat am heutigen Tag die Möglichkeit, das erste Mal seit elf Jahren wieder in das Finale der Champions League einzuziehen. Damals erreichte Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp das Endspiel in London. Gegen den FC Bayern München zog der BVB letztlich allerdings den Kürzeren.

Auch das diesjährige Finale der Königsklasse findet in London statt. Ein gutes Omen für das Team von Edin Terzic? Die Borussia muss am heutigen Abend eine 1:0-Führung aus dem Hinspiel verteidigen, um in das Champions-League-Endspiel 2024 einzuziehen.