Real Madrids Antonio Rüdiger mit Ansage in Richtung PSG-Star Kylian Mbappé: "Dann haue ich ihn um"

Ein Endspiel in der Königsklasse zwischen Real und PSG wäre durchaus brisant, schließlich gilt es als ausgemachte Sache, dass Mbappé im Sommer ablösefrei nach Madrid wechselt. Allerdings soll der Deal erst offiziell verkündet werden, wenn die beiden Vereine nicht mehr in der Champions League aufeinandertreffen können. Entsprechend wollte sich Rüdiger dazu auch nicht äußern: "Das ist nicht offiziell."

Vor einem möglichen Endspiel gegen PSG müssen Rüdiger und seine Mitspieler erstmal noch das Halbfinale gegen den FC Bayern erfolgreich gestalten. Das Hinspiel in der Allianz Arena steigt am Dienstagabend. Paris tritt in der Vorschlussrunde zunächst am Mittwoch beim BVB an.