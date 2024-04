Real Madrid vs. Manchester City: Wo läuft das Champions League Viertelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

In der Champions League begegnen sich am heutigen Dienstagabend, den 9. April, Real Madrid und Manchester City. Das Duell in der Königsklasse beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort des Viertelfinalhinspiels dient das Santiago Bernabeu in Madrid.

Manchester City zog in der Champions League ungefährdet in die Runde der letzten Acht ein. Zwei Mal gewann der Titelverteidiger im Achtelfinale gegen den FC Kopenhagen mit 3:1.

Deutlich mehr Mühe hatte dagegen Real Madrid mit RB Leipzig. Eine Niederlage musst das Team von Carlo Ancelotti gegen den Bundesligisten aber nicht einstecken, das Ergebnis nach dem Hin-und Rückspiel lautete 2:1.

In der vergangenen Champions-League-Saison trafen Real Madrid und Manchester City im Halbfinale aufeinander. Ein ausgeglichenes Hinspiel endete 1:1, im Rückspiel fertigte das Team von Pep Guardiola dann die Madrilenen mit 4:0 ab. Siegt Manchester City heute Abend erneut gegen Real Madrid?