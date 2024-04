Real Madrid vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Viertelfinale im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 9. April, begegnen sich im Viertelfinale der Champions League Real Madrid und Manchester City. Das Hinspiel in der Königsklasse wird um 21.00 Uhr im Santiago Bernabeu in Madrid angepfiffen.

Nach einem Sieg über RB Leipzig steht Real Madrid am heutigen Abend gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League. Der Favorit setzte sich im Achtelfinale dank eines 1:0 im Hinspiel und einem 1:1 im Rückspiel knapp gegen die Leipziger durch.

Manchester City warf dagegen den FC Kopenhagen in der vergangenen K.o.-Runde aus der Königsklasse. Das Team von Pep Guardiola gab sich gegen die Kopenhagener keine Blöße, das Ergebnis nach dem Hin- und Rückspiel lautetet 6:2. Nun trifft der Titelverteidiger in der Champions League auf ein absolutes Spitzenteam. Wer verlässt den Rasen im Bernabeu am heutigen Abend als Sieger?