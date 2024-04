Manchester City vs. Real Madrid: Wo läuft Champions League Viertelfinale Rückspiel heute live im Free-TV und Livestream?

Schon ab der zweiten Minute fielen im Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City Tore, das ging so weiter bis zum Endstand von 3:3 in Madrid. Das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League steigt am heutigen Mittwochabend (17. April), im Etihad Stadium in Manchester rollt der Ball ab 21 Uhr.

