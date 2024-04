"Er hat sich wie ein Baby verhalten": Harsche Kritik an Bukayo Saka wegen Szene mit Manuel Neuer

Di Canio, einst lange bei Arsenals Lokalrivale West Ham United aktiv, ätzte bei Sky Sport Italia: "Er sucht mit seinem Bein so offensichtlich den Kontakt zu Neuer. Nie im Leben ist das ein Elfmeter. Er hat sich da nicht wie ein erfahrener Spieler verhalten. Er hat sich wie ein Baby verhalten, das noch keine Erfahrung besitzt."

In besagter Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit war Saka auf Neuer zugelaufen und hatte den Ball an diesem vorbeigespitzelt. Nach einem Kontakt mit dem Keeper ging er zu Boden und forderte einen Strafstoß. Allerdings bewertete der umstrittene Schiedsrichter Glenn Nyberg die Aktion anders und pfiff stattdessen die Begegnung ab. Auch der VAR hielt es nicht für nötig, hier einzugreifen.

Im Duell mit den Bayern hatte Saka Arsenal zwischenzeitlich per Schlenzer mit 1:0 in Führung gebracht. Für den 22-Jährigen war es bereits das 18. Pflichtspieltor dieser Saison. Dazu lieferte er noch 13 Assists in ingesamt 40 Partien.

Arsenal empfängt nun im Kampf um den Titel in der Premier League am Samstag Aston Villa im Emirates Stadium. Anschließend steigt am Mittwoch das Rückspiel gegen den FCB in München.