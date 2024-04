FC Bayern München vs. Real Madrid heute live bei Amazon oder DAZN? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale Hinspiel in der Champions League im TV und Livestream

Die Übertragung der CL-Halbfinalspiele ist leicht erklärt: Prime Video zeigt alle Dienstagsspiele, DAZN alle Mittwochsspiele.

Da heute Dienstag ist, müsst Ihr also beim Streamingdienst von Amazon vorbeischauen, um das Duell live und in Farbe sehen zu können. Die Übertragung beginnt eine Stunde vor dem Spiel, also um 20 Uhr. Folgende Besetzung wird Euch in Empfang nehmen:

Kommentar: Jonas Friedrich

Experte: Benedikt Höwedes

Moderation: Sebastian Hellmann

Der Haken: Ihr braucht für das Programm ein Abonnement. 8,99 Euro kostet der Dienst im flexiblen Monatsabo.